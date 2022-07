Zelenskõi kutsus Euroopat üles Venemaa sanktsioonide tugevdamisele

«Täna kuulsime uusi gaasiähvardusi Euroopale. See on avatud gaasisõda, mida Venemaa peab ühtse Euroopa vastu,» ütles Zelenskõi, kes reageeris Gazpromi teatele Euroopasse suunatud gaasitarnete uuest kärpimisest.

Vene gaasihiid Gazprom teatas esmaspäeval, et kärbib alates kolmapäevast igapäevaseid gaasitarneid torujuhtme Nord Stream kaudu 33 miljoni kuupmeetrini päevas, mis on umbes 20 protsenti selle võimsusest.

«Venemaad ei huvita, mis inimestega juhtub, kuidas nad kannatavad - nälja tõttu, mis on tingitud sadamatest, talvekülmadest ja vaesusest või okupatsioonist. Need on lihtsalt terrori erinevad vormid,» seletas Zelenskõi.