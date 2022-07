Rahaeksperdid ootavad Euroopa majanduse kukkumist

Nimelt teatas Euroopa Keskpanga nõukogu liige Robert Holzmann, et keskpank on valmis vajadusel mõõdukat majanduslangust taluma, kui see hinnatõusule piiri paneks, vahendas Handelsblatt. Holzmann rõhutas, et praegu veel loodetakse, et see ei osutu vajalikuks.