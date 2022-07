AirBalticu juht: Lennunduskaose lõpetamiseks tuleb hakata töötajatele maksma

«Ei ole mõtet peitu pugeda, kui on probleem,» viitab ta lennukaosele. «Mis juhtus, on see, et lennujaamad ei olnud valmis nii järsuks reisimise taastumiseks,» ütles Gauss. «See on loomulik koroonaaja tagajärg, sest peamine mida inimene praegu tahab teha, on reisida – küsi ükskõik kelle käest. Ma arvan, et enam me ei saagi panna piiri kinni ega inimesi luku taha – see ei ole enam mõeldav. Inimeste soov liikuda ja suhelda on liiga tugev,» rääkis Gauss lennunduse taassünnist.