Euribor nägi enam kui 20 aasta suurimat kukkumist

Ühe aasta Euribor langes esmaspäeval 1,04 protsendini, võrreldes reedese 1,2 protsendiga ehk viitemäär langes päevasiseselt 0,16 protsendipunkti. Näiteks 200 000 euro suuruse hüpoteegi puhul, mille tagasimaksetähtaeg on 25 aastat, tähendaks see vähendamine keskmiselt umbes 20 euro võrra väiksemaid eluasemekulusid kuus.

See võib tunduda küll väiksena, kuid see on igapäevases võrdluses suur kukkumine. Euribori ajaloos alates 1999. aasta algusest on viitemäär langenud kiiremini vaid kolmel päeval. Viimane kord ja tegelikult suurim selline päevane langus Euribori ajaloos oli 18. septembril 2001, kui aastane Euribor langes 0,209 protsendipunkti võrra 3,799 protsendilt 3,59 protsendini.