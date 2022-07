Kauplejate hinnangul jäävad Euroopa gaasihinnad veel aastateks kõrgeks

Kauplejad prognoosivad, et Euroopa gaasihinnad jäävad veel aastateks kõrgeks, mida suruvad kõrgemale tarnepiirangud, isegi pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin lubas eelmisel nädalal kriitilise tähtsusega gaasijuhtme kaudu voolu jätkata, kirjutab Financial Times.

Vastavalt iga-aastaste tähtpäevatehingute tehingutele, mida kütusetarbijad kasutavad pikaajaliste hindade fikseerimiseks, on 2023. ja 2024. aastal Euroopasse tarnitava gaasi hind vastavalt 134 ja 82 eurot megavatt-tunni kohta ehk kõigi aegade kõrgeima taseme lähedal. Enne möödunud suve kauplesid Euroopa gaasihinnad enam kui kümne aasta jooksul pidevalt vähem kui 40 euro eest megavatt-tunni kohta.

Juunis kahekordistusid gaasihinnad, kui Moskva vähendas gaasivooge enne Nord Stream 1 gaasijuhtme plaanilisi hooldustöid Saksamaale. Kuid hoolimata sellest, et Venemaa lülitas kraanid sel kuul uuesti sisse, on hirm võimalike häirete ees hoidnud futuurilepingud rekordtasemete lähedal.

Turud arvestavad murega, et Putin ähvardab jätkuvalt kraanide sulgemisega nii kaua, kui tema sissetung Ukrainasse kestab. Venemaa juht on hoiatanud võimalike probleemide eest turbiiniga järgmisel nädalal, mis võivad põhjustada gaasivoogude vähenemist Nord Stream 1 kaudu.

Hämarus Euroopa energiaväljavaadete ümber on kasvanud alates eelmise aasta sügisest, kui Venemaa president keeldus gaasivoogude suurendamisest, ning kõrged energiahinnad on nüüd ajendanud ootusi, et mandrile saabub majanduslangus.