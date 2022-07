Saksamaa seisab majanduslanguse äärel

«Numbrid on murettekitavad,» möönis DIHK president Peter Adrian. «Need näitavad, kui tugevalt koormavad meie piirkonda püsivalt kõrged energiahinnad. Paljudel ettevõtetel ei jää muud üle, kui tootmine sulgeda või viia see mujale.»

«Saksamaa majandus on ilmselt juba languses,» ütles Saksa Commerzbanki peaökonomist Jörg Krämer. «Kahjuks on see, kui halvasti asjad lõppevad, eelkõige Venemaa presidendi Vladimir Putini kätes. Kui gaasitarned täielikult peatataks, oleks sügav majanduslangus vältimatu.»

Saksamaa keskpank hoiatas aprillis, et kohene Venemaa gaasiimpordi keeld rööviks Saksamaa majanduse kogutoodangust 5 protsenti. Venemaa on juba vähendanud gaasivooge Euroopasse, kuna pinged Moskva ja Lääne vahel on Ukraina sõja tõttu kasvanud. Eelmisel kuul käivitas Berliin oma riikliku gaasihädaolukorra plaani teise etapi, mis viis selle sammu võrra lähemale tarnete normeerimisele.

Saksamaa tarbijahinnad tõusid juunis 8,2 protsenti. Eeskätt tõusid hüppeliselt energia- ja toiduhinnad ja seda hoolimata valitsuse transpordi- ja kütusetoetuste hindu pidurdavast mõjust. «Kõrge inflatsioon piirab juba tarbimist, samal ajal kui riiki ähvardavad kõrgete intressimäärade ja gaasi normeerimise oht,» ütles uurimisrühma Capital Economicsi Euroopa vanemökonomist Jessica Hinds. «Paistab, et Saksamaa langeb lähikuudel sügavamasse majanduslangusse kui enamik teisi Euroopa riike.»