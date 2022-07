«Porto Franco valmib etappide kaupa. Esimene, juba valminud etapp on üürnikega täidetud ning 99 protsendi ulatuses on üürnikud ka oma uutele üüripindadele sisse kolinud. Veel ei ole tegutsemist alustanud jahisadama ääres opereerima hakkav restoran, mille ehitus on algamas lähipäevil,» ütles Teder BNSile.