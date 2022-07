Ryanair: lennufirmad ei ole kaoses süüdi

Pärast tuhandete töökohtade kaotamist pandeemia ajal on lennujaamadel raskusi uute töötajate värbamisega, et taastuva nõudlusega sammu pidada. Lennujaamade teatel värbavad nad praegu hulgaliselt turvatöötajaid kaosega toimetulekuks.

Lennufirmasid on süüdistatud selles, et nad broneerivad lendudele rohkem pileteid kui lennukites kohti ning see tekitab lennujaamadesse rahvast juurde. Ryanairi juhi sõnul langeb vastutus aga lennujaamadele, kes ei suuda personalipuuduse tõttu rahvahulka hallata.