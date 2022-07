Frankfurdi lennujaama juht süüdistab reisikaoses musta värvi kohvreid

Frankfurdi lennujaama juht Stefan Schulte sõnul on lennukaost süvendanud reisijate musta värvi kohvrid. Schulte soovitab reisijatel oma pagas märgistada detailidega, mida on lihtne märgata.

«Mustad kohvrid on nii levinud, et reisijatel on keeruline enda kohvrit nende seast eristada,» nendib Schulte.

Paljud riigid on koroonapiiranguid leevendanud ning inimesed on sel suvel taas reisima hakanud. Nõudlus on kasvanud pandeemiaeelsele tasemele, kuid lennundussektor koondas koroonaajal tuhandeid töötajaid. See kõik on viinud kaoseni, kus lennujaamades on pikad järjekorrad, lennud hilinevad mitmeid tunde ning paljudel reisijatel läheb pagas kaduma.