Arco Vara: elamuturul on tehingute arv juba tugevalt vähenenud

Eliste nentis, et kuigi tehinguid kinnisvaraga tehakse endiselt palju, siis tõenäoliselt oleme me siiski juba pikemaajalise turuaktiivsuse langusfaasis.

«2022. aasta teises kvartalis tehti Eestis nii kinnisasjadega, korteriomanditega kui ka hoonestusõigustega 14 073 ostu-müügitehingut ligikaudu 1,46 miljardi euro väärtuses. Tehingute koguväärtuse kasvu on viimastel kvartalitel panustanud pea kõik kinnisvaraturu sektorid, kuid eeskätt siiski elamispindade turg,» toob Eliste Arco Vara kinnisvaraturu poolaasta ülevaates välja.

Tarbijate ja ettevõtjate kindlustunne oluliselt halvenenud

Võrreldes esimese kvartaliga suurenes teises kvartalis ostu-müügitehingute arv Eliste sõnul eelkõige hooajaliste tegurite tõttu 16 protsendi võrra. «Kuna pakkumine on vähenenud, pakkumishinnad kasvanud ning kuna Ukraina sõjaga ja kiirenenud tarbijahindade kasvuga seotud sündmuste tõttu on turuosaliste kindlus halvenenud, võis järjest kõrgema võrdlusbaasi juures täheldada siiski võrreldes 2021. aasta teise kvartaliga 15-protsendist tehingute arvu vähenemist,» tõdes analüütik.

Tarbijate ja ettevõtjate kindlustunne on tema sõnul 2022. aasta algusest aga märkimisväärselt halvenenud, mille juures on täheldada viimaste aastate madalaimat turuaktiivsust eeskätt tootmismaade puhul, mis viitab järsult vähenenud ettevõtete investeeringutele ja võimalikule tööpuuduse peatsele kasvule.

«Ukraina sõjast tulenevad probleemid on kasvuvõimalusi tagasi hoidmas ning Eesti suhtes on hoiakut muutmas ka välisinvestorid, mille kõrval eraisikud tunnetavad kaupade ja teenuste kättesaadavuse negatiivseid muutusi eeskätt ligi 20-protsendise inflatsiooni taustal. Võib eeldada, et negatiivse fooniga turukeskkond püsib ka veel vähemalt 2022. aasta teises ja 2023. aasta esimeses pooles,» nentis Eliste.