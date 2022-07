Kinnisvaraturul on ärevad ajad, ehitajad on haamri ja alasi vahel

Ärikinnisvara rendihind on tavaliselt pikaks ajaks paika pandud. Tõsi on, et enamasti korrigeeritakse hinda vastavalt inflatsioonile. See, et tänavu on inflatsioon eriti kiire, hakkab kindlasti järk-järgult hindadesse jõudma. Aeg on kahtlemata huvitav, klientidega tuleb pidada pingelisi läbirääkimisi, sest ühe raksuga 20 protsendi võrra hinda kergitada ikka ei saa. Seda enam, et näiteks kaupluse puhul tähendaks järsk rendihinna tõus seda, et see kantaks müüdava hinda tõstes kohe tarbijale üle ning vallandub lumepalliefekt.