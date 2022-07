ema toona ootamatult tugev fraasi «kõik, mis vajalik» (whatever it takes) mõju oli nii tugev, et peaaegu jätkusuutmatutele tasemetele jõudnud Itaalia ja Euroopa teiste majandusraskustes olnud lõunariikide võlakirjade intressimäärad hakkasid langema ning mitu aastat kestnud euro võlakirjakriis leevenduma.