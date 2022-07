Tänaseks on külmutatud enam kui 1100 Vladimir Putini toetaja ja 30 oligarhi varad. Enamik Venemaa panku on Euroopa finantssüsteemist ära lõigatud, enam ei tohi importida Venemaalt pärit kivisüsi, enam ei ekspordita venemaale lennukimootoreid ning muid kaupu. Impordikeeld Venemaale on kehtestatud kaupadele enam kui 100 miljardi euro väärtuses.