Volkswagen Grupi tegevjuht sai sule sappa

Uueks juhiks saab Oliver Blume, kes on VW sportautode üksuse Porsche tegevjuht ning grupi kontrollosalust omava Porshe-Piëchi perekonna pikaaegne soosik. Samas jääb Blumele alles ka Porsche tegevjuhi ametikoht.

Diessi lahtilaskmist on juba pikemat aega nõudnud ametiühingud, kellele kuuluvad pooled ettevõtte nõukogu kohtadest. Nüüd said nad nõusse ka suuromaniku, kelleks on Porsche asutaja ning VW Põrnika looja Ferdinand Porsche järeltulijate perekonnad.