Enefit Power sai loa Narvas soojatootmisel põlevkiviõli kasutamiseks

Kaugkütte hinda see aga mõjutada ei pruugi. «Narva linna sooja hind on konkurentsiameti poolt kinnitatud ja meie seda ühepoolselt muuta ei saa. Maagaasist loobumisega väldime seda, et Enefit Power ei peaks minema konkurentsiametilt oluliselt kõrgemat sooja hinda taotlema,» ütles Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola BNS-ile.

Vainola sõnul tähendab luba põlevkiviõli kasutada Narva linna elanikele, et algaval kütteperioodil on kodud soojad. «Lisaks on Enefit Power andnud oma panuse, et piisavalt gaasi jätkuks nendele soojatootjatele, kellel puudub võimekus toota sooja põlevkiviõliga,» märkis ta.