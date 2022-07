Ungari loodab parema koostööga EL-iga abirahad kätte saada

Brüssel on keeldunud kiitma heaks rahaeraldused Budapestile, viidates muredele õigusriigi ja korruptsiooni pärast. Ungari on ainus Euroopa Liidu liikmesriik, kes ei ole EK-lt rohelist tuld saanud.

«Budapesti ja Euroopa Liidu vahel on kõrgel poliitilisel tasemel ilmselt erimeelsuste valdkondi, kuid ma arvan, et parem koostöö on võimalik igapäevase suhtlemisega,» ütles peaminister Viktor Orbáni valitsuse liige Tibor Navracsics.