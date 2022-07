Euroopa Keskpanga juhi pöördumine: euro jääb stabiilseks vääringuks

Euro on olnud ja on ka edaspidi stabiilne vääring. EKP on sellele pühendunud. See on meie ülesanne, mida ka täidame.

Me jätkame intressimäärade tõstmist seni, kuni see on vajalik inflatsiooni naasmiseks seatud tasemele. Me tunnistame ka, et Euroopa seisab silmitsi suure ebakindlusega, mis tuleneb muu hulgas sõjast ja energiahindadest. Kuna majandus areneb ja reageerib nii välistele kui ka sisemistele probleemidele, vaatab EKP nõukogu olukorra edaspidi läbi ja teeb laekuvate andmete põhjal otsuse, milline on õige tempo järgmiste sammude astumisel.