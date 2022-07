Inimesed vajavad üha enam toimetulekutoetust

Sellel aastal on esitatud 15 044 taotlust ja abi saanud peresid on 6096. Mullu samal ajal oli toetuse taotlusi esitatud 8111 ja peresid oli 1943. Nii on võrreldes eelmise aastaga makstud 3,3 miljonit enam toetusi, taotlusi on esitatud kaks korda rohkem (6933 avaldust enam) ja toetust saanud peresid on ligi kolm korda ehk 4153 võrra rohkem.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina märkis, et toimetulekutoetuse saajate arvu kasv oli prognoositav ja peamine põhjus ei ole üksnes Ukrainast saabunud sõjapõgenikud. «Üks tegur on kindlasti möödunud aastast kasvanud elektri- ja küttehinnad, sellest tingitud üldine elukallidus, ja teisalt, 2022. aastast tõstsime Tallinnas ka toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärasid. Nii tekkis aasta algusest inimestel, kes varem elasid näiteks toimetulekutoetuse piirimail, õigus ja võimalus toetusele,» tõdes Beškina. «Ei ole kahtlustki, et hinnatõus mõjutab kõiki, aga eeskätt halvendab see vähekindlustatud inimeste olukorda.»