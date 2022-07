Jõhvis avatakse esimene Lidli kauplus

Uus Lidl kauplus asub aadressil Puru tee 5. Esimesed neli nädalat rõõmustavad kliente eriti head hinnad ning sooduspakkumised.

Jõhvi Lidli kauplus on ehitatud keskkonnasäästlikult järgides rahvusvahelise EDGE ehitussertifikaadi nõudeid. Hoone on energiasäästlik ja kasutab ainult roheenergiat. Uuel kauplusel on avar, kõrgete lagedega 1400-ruutmeetrine müügisaal ning laiad vahekäigud mugavaks ostlemiseks.

Kauplusesse on lihtne ligi pääseda ühistranspordi, jalgratta või autoga. Hoone juurde kuulub suur parkla 120 laia parkimiskohaga, millest kaks parkimiskohta on mõeldud liikumispuudega inimestele ja kaks peredele. Ratturitele on turvaliseks parkimiseks ette nähtud 16 jalgrattakohta.

Uute kaupluste avamine Eestis on osa Lidli kauplustevõrgu arendamise strateegiast, mis sai alguse 3. märtsil 2022 kaheksa kaupluse avamisega Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus. Jõhvi on teine Lidli kauplus Ida-Virumaal, uue kaupluse avamisega on Eestis kokku üheksa Lidli poodi.