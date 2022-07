Euroopa Kaitsefondi konkursil olid edukad 15 Eesti projekti

15 projektist kolme kaasrahastab kaitseministeerium ligi 500 000 euroga. Nende kolme projekti kogumaksumus on 68,5 miljonit eurot.

«15 Eestiga seotud projekti rahastamine Euroopa Kaitsefondi poolt on Eesti jaoks läbi aegade parim tulemus ja näitab Eesti osalejate kasvavat aktiivsust Euroopa Liidu kaitsealases teadus-arenduskoostöös. Kaitsekulutused on maailmas tervikuna kasvutrendis ning Euroopa kaitsehoiaku usutavuse tagamiseks on vajalik, et Euroopa panustaks enam just ühisesse võimearendusse ja tulevikutehnoloogiate väljaarendamisse,» lausus kaitseminister Hanno Pevkur.

«Projektid loovad uusi tehnoloogilisi lahendeid mitmetesse valdkondadesse, milledest üks märkimisväärsemaid on kindlasti Eesti juhitav sõjalise liikuvuse projekt. Eesmärk on tulevikus senisega võrreldes oluliselt kiirendada relvajõudude piiriülest liikumist Euroopas. Eriti kriitiliselt on selle võime arendust tõestanud Ukraina sõda,» märkis Pevkur.

Eesti ettevõtte Cybernetica juhitava sõjalise liikuvuse projekti eesmärk on arendada üleeuroopaline digitaalne süsteem, mis võimaldab riikidel relvajõudude liikumiseks vajalikku infot ja kooskõlastusi kiirelt ning turvaliselt vahetada. Projekti kogu eelarve on 10,8 miljonit eurot. Projektis osaleb kümme Euroopa riiki, sealhulgas Eesti olulised partnerid Balti riigid, Saksamaa, Poola, Rumeenia, Bulgaaria, Tšehhi, Luksemburg ning Norra. Projekti tulemusel tiheneb riikidevaheline koostöö sõjalises liikuvuses ning kiireneb relvajõudude liikumine Euroopas. See omakorda suurendab Eesti ja kõigi teiste projektis osalevate riikide julgeolekut.