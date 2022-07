Uuring: Eesti IKT-sektor on kaugtöötajate palkamisel esirinnas

Sealjuures on Eesti infotehnoloogia- ja kommunikatsiooni (IKT) ettevõtted Euroopa, Lähis-Ida ning Aafrika riikide võrdluses esikohal, palgates teistega võrreldes järjest rohkem tööle inimesi teistest riikidest, teatas Deel. Eestile järgnevad Rootsi ja Šveits.

Enamus regiooni tööjõudu tuleb Ühendkuningriigist, Ukrainast ja Hispaaniast. Seejuures näitavad Deeli andmed, et pärast sõja puhkemist Ukrainas, on märkimisväärselt suurenenud sealsete IT-spetsialistide palkamine võõrsil asuvate IKT-sektori ettevõtete poolt, mis on viinud riigi esmakordselt kolme populaarsema piirkonna hulka, kust kaugtööd tehakse. Sealse tööjõuga täidetakse enim tarkvarainsereni ja -arendaja, tootedisaineri ning -juhi ametikohti.