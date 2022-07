Jüri Ratas: erakorralist pensionitõusu tuleb suurendada

«Eelmise aasta kevadel sõlmitud kokkuleppe kohaselt tõuseb pension 2023. aasta 1. jaanuaril erakorraliselt 20 euro võrra. Vahepealse aja jooksul on aga palju juhtunud ja Eestimaa inimesed seisavad silmitsi rekordilise hinnakasvuga. Seepärast teen ettepaneku suurendada erakorralist pensionitõusu 50 euroni, mis tõstaks keskmise vanaduspensioni ligi 650 euroni. Sellele lisandub iga-aastane indekseerimine. Eakad on üks haavatavamaid ühiskonnagruppe ja me ei tohi neid jätta hinnatõusu meelevalda,» lausub Jüri Ratas.