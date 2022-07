Eesti Panga ees avaldati meelt rahatrüki vastu: seda on tehtud liiga kaua ja massiivselt

Sänna sõnutsi on rahatrükk olnud meeletu: «Kui me vaatame viimase kolme aasta Euroopa Keskpanga bilanssi - ligi 4,5 triljonilt 8,75 triljonini - see on väga suur trükk väga lühikese ajaga.» Samas lisas ta, et probleeme ei teki, kui rahatrükk ei ületa kaheprotsendilist inflatsiooni aastas.

Praegune suur hinnatõus on Sänna hinnangul osaliselt seotud raha trükkimisega. «Jah, see on suuresti ka energiahindadega seotud, aga kui seda mulli on järjest puhutud, ja kui tegelik proaktiivsus majanduses ei kasva, rahavood suurenevad, krediit suureneb, aga inimeste elatustase ei kasva,» kirjeldas meeleavaldaja probleemi, lisades, et järjest raskem on inimestel hakkama saada, kuna hinnatõus mõjutab kõiki.