Uue sanktsioonipaketiga keelatakse ka Vene kulla import

Euroopa Liidu Nõukogu on varasemalt kehtestanud kuus mahukat sanktsioonipaketti vastusena Venemaa sõjalisele agressioonile Ukrainas. Uues paketis täpsustatakse ja parandatakse varasemalt vastu võetud määruste sõnastusi, lisatakse mõned erandid ning uusi piiravaid meetmeid. Pakett sisaldab Venemaalt kulla ja kuldehete impordi keeldu, mis on Venemaa suurim ekspordiartikkel peale energiasektorit. Laiendatakse ka ekspordikeelu nimekirja, et veelgi tugevamalt takistada Venemaa Föderatsiooni militaar- ja kaitsevõimekuse arendamist, teatas välisministeerium.