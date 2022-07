Valitsus katab ehitusprojektide kallinemise eurorahadega

Eelkõige on lisavahendeid vaja Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) rahastatud koolidel ja haiglatel, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Esiteks otsustas valitsus suunata tõhusa majandamise tõttu kasutamata Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summas 6,7 miljonit eurot võrdsetes osades koolide ning haiglate ehituste kallinemise korvamiseks. Suure aja- ja eelarvesurve all oleva Viljandi haigla projekti otsustas valitsus aga tõsta 2014–2020 Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavast välja ja taotleda rahastust taaste- ja vastupidavusrahastust (RRF) tervishoiu ja sotsiaalkaitse komponendi raames. Selle tulemusena vabaneb Euroopa Regionaalarengu Fondis omakorda täiendavad 20,7 miljonit eurot, mis on samuti võimalik suunata haiglate ja koolide kallinemise katteks.

«Ehitushinnad on märgatavalt kallinenud, ent eelmise perioodi euroraha peab olema ära kasutatud 2023. aasta lõpuks, nii et oluliste projektide lõpetamisega viivitada ei saa. Värske otsusega leidsime lahenduse, kuidas katta Viljandi, Ida-Virumaa ja Hiiumaa haiglate ning riigigümnaasiumite kallinemine. Nii saavad need üliolulised projektid ka lõpule viidud,» ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus pressiteates.