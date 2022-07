Tööstusettevõtted saavad rohepöördeks toetust

Keskkonnaminister Madis Kallase sõnul on kriisidest taastumisel vaja võimendada jätkusuutlikuid lahendusi investeeringute toetamisega, tagades nii ettevõtete konkurentsivõime. «Tootmisprotsesside täiustamine on suur väljakutse, kuid uued jätkusuutlikud lahendused on vajalikud, et Euroopa turul konkurentidest mitte maha jääda. Eriti oluline on selliste investeeringute tegemine ja toetamine praeguses geopoliitilises olukorras,» sõnas Kallas.