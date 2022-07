Statista.com-i andmetel on Euroopas ehitamisel või planeerimisel 33 uut LNG-terminali. Saksamaa ja Itaalia on kumbki alustanud nelja ja Prantsusmaa kolme terminali rajamist. Nii suudab Euroopa oma gaasi importimise võimsust näiteks Ameerika Ühendriikidest saabuvate täiendavate tankerite vastuvõtuks suhteliselt väikeste investeeringutega suurendada, kuid Läti-Eesti-Soome piirkonnas on võimekus veeldatud gaasi tankeritelt kaldavõrku pumbata olematu.