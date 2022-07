«Esialgsel hinnangul on Eesti gaasitarbimise vähendamise osakaal 0,055 miljardit kuupmeetrit,» ütles Sikkut. Tema sõnul kasutatakse Eestis gaasi umbes viis teravatt-tundi aastas. «Näiteks sooja tootmises on Eestis taastuvate allikate osakaal üks Euroopa suuremaid (60 protsenti) ja see tähendab, et meie sõltuvus gaasist on üks Euroopa väiksemaid. Eeloleva talve valguses prognoositakse, et gaasitarbimine väheneb juba rakendatud meetmete pinnalt nelja teravatt-tunnini aastas ehk juba 20 protsenti.»