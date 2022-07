Putin: isegi Nord Stream 2 ei lahendaks enam EL-i gaasiprobleemi

«Ütlesin, et Gazprom on loonud võimekusi, need reserveerinud ja midagi tuleb nendega ette võtta. Need ei saa lõputult õhus rippuda. Vastus oli, et nüüd on teisi, olulisemaid küsimusi, mida tuleb lahendada ja ajastus ei ole õige. Kuid hoiatasin teda, et võtame sel juhul pool Nord Stream 2-le eraldatud mahust sisetarbimisse. Rääkisin sellest küsimusest Gazpromi palvel ja Gazprom on seda juba teinud,» jutustas Putin.