Kõrged kütusehinnad on meelitanud inimesi rongiga sõitma

Elroni müügi- ja arendusjuhi Ronnie Kongo sõnul on rongisõit saavutanud pandeemiaeelse populaarsuse. Viimaste kuude sõitude arvu kasvu põhjusena tõi ta välja piirangute lõppemise ja kõrged kütusehinnad: «Praegu on paljud inimesed enda jaoks taasavastanud ühistranspordi, rong on seejuures paljude esimene valik. Reisijate arvu kasv ja suurenenud omatulu on meile väga oluline selleks, et aidata kompenseerida hüppeliselt kasvanud kulusid kütusele ja elektrienergiale.»

Kongo täpsustas, et enim on sõitjaid lisandunud kiiretel linnadevahelistel ekspressliinidel: «Palju uusi sõitjaid on nii Tartu, Narva kui Viljandi suunal. Praegu saab neid liine teenindada veel ainult diiselrongidega, mida meil kahjuks piisavalt ei ole. Seetõttu tuleb suure nõudluse juures ette, et inimesed peavad püsti seisma, palume seepärast vabandust. Täiendava veeremi vajadusest rääkisime juba aastaid tagasi, täna saame õnneks kinnitada, et uued rongid on paari aasta pärast siin. See tähendab, et rongiliiklus muutub veelgi kiiremaks, mugavamaks ja tihedamaks.»

Linnalähiliikluses on sõitjate arvu taastumine Ronnie Kongo sõnul võtnud kauem aega, sest osa varasemaid reisijaid eelistab teisi alternatiive. «Kuigi Elroni rongid kasutavad ainult taastuvelektrit ja on seega lisaks kiirusele ja mugavusele ka kõige keskkonnasäästlikum liikumisviis, saab paljude jaoks otsustavaks teenuse hind. Kindlasti on siin mõttekoht, kas praegune ühistranspordikorraldus, kus tasuline rong ja tasuta või pooltasuta buss teenindavad samu piirkondi paralleelselt, töötab ühtse tervikuna,» sõnas ta.