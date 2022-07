Ukraina sõda on kasvatanud huvi Eesti kaitsetööstuse toodangu vastu

«Nii Ukraina kui ka teiste NATO ja Euroopa Liidu riikide kaitsevägede huvi Eesti Kaitse ja Kosmosetööstuse Liidu liikmete toodete ja teenuste vastu on kasvanud,» ütles liidu juht Tarmo Ränisoo.

«Pea kõik Euroopa riigid on suurendanud või suurendamas oma kaitse-eelarveid, paljudesse neist on ka sisse planeeritud erinevate robootikasüsteemide soetamine. Seega võib öelda, et Ukraina sõja mõju on meieni alles jõudmas,» kinnitas ka robootikasüsteeme tootva Milrem Roboticsi turundusdirektor Gert Hankewitz.

«Meie põhitoode täna on mehitamata maismaasõiduk THeMIS, mis on mõeldud jalastunud sõdurite toetuseks. See saab kanda sõdurite varustust, näiteks võimaldab lahingutesse rohkem relvastust, moona, vett ja toitu kaasa võtta, rakendades erinevaid sensoreid teostada luuret ja parandada olukorrateadlikkust, puhastada teid ja tänavaid lõhkeseadeldistest ja takistustest. THeMIS on täna oma suurusklassis maailmas enimkasutatav mehitamata sõiduk. Oleme seda müünud kokku 13 riiki, millest 8 on NATO liikmed – Eesti, Ühendkuningriik, USA, Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Hispaania, Norra,» rääkis Hankewitz.

Riigikaitse on paljudes aspektides, ka relvastuse osas, tundlik teema ja salastatud riigisaladuse seadusega, varustuse hanked ka konfidentsiaalsusnõudega. Seetõttu jäi Hankewitz ettevõtte müügikasvu kommenteerides napisõnaliseks.

«Meil on käimas mitmed läbirääkimised THeMISe müügiks, ent rangete konfidentsiaalsusnõuete tõttu ei saa me neid hetkel kommenteerida,» ütles Hankewitz.

Valvekaamerate ja jälgimisseadmete tootmisega tegeleva Defendec OÜ kaasasutaja Tauri Tuubel on samuti ettevõtte müügikasvu suhtes optimistlik.