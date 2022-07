Kinnisvara hinnaralli sai läbi: Rootsis kukkusid järsult korterite hinnad

Rootsi tulikuum eluasemeturg näib olevat selgelt jahtunud. Analüüsifirma Valueguard andmetel langesid kodude hinnad juunis ligi neli protsenti. Suurim langus on toimunud Stockholmis, kus korterite hinnad on kvartaliga odavnenud 8,2 protsenti.

Langust on näha nii ühepereelamute kui ka korterelamute hindades ja see on kiireim alates 2017. aasta sügisest, vahendas Ilta-Sanomat.

Koroonapandeemia alguses hakkasid Rootsis eluasemehinnad kiiresti kerkima, mullu koguni enam kui kümnendiku võrra.

Eluasemelaenuandja SBAB ökonomist Claudia Wörmann toob välja, et hinnalanguse taust on osaliselt siiski hooajaline, kuna juuni on eluasemeturul traditsiooniliselt nõrk kuu ja seetõttu ei tohiks seda ületähtsustada.

Sesoonseid muutusi arvesse võttes on kogu riigi hinnalangus 2,2 protsenti. «Aga sellele, kes alles müümas on, tekitab hinnalangus muidugi stressi, kui ta ei saa korteri eest summat, mida ootas või saab vähem, kui naaber hiljuti sai,» ütles Wörmann.

Edasist kinnisvaraturu arengut on Wörmanni sõnul raske ennustada, sest see sõltub intressimäärade, inflatsiooni ja tööhõive arengust. «Inimesed ei saa oma korterivahetust lõputult edasi lükata,» märkis ta. «Pärast langust olukord ilmselt stabiliseerub, kuid tõenäoliselt madalamal tasemel kui pandeemia ajal, mil hinnad tõusid hämmastaval moel.»

Svensk Fastighetsförmedlingi asepresident Erik Wikander arvas, et hinnakorrektsioon pole ootamatu, vaid pigem eluterve reaktsioon eluasemeturul. «Isegi kui hinnad langeksid 15 protsenti, oleksid need kõrgemad kui enne pandeemiat.»

Tema sõnul tuleks pandeemiaeelset taset võtta suunanäitajaks, sest siis oli hinnatase õigustatum.