Utilitas tootis 85 protsenti energiast taastuvatest allikatest

«Oleme järjepidevalt investeerinud nii tehnoloogiasse kui ka kütuste vahetamisesse, et vähendada sõltuvust imporditud fossiilsetest kütustest. Utilitase soojuse tootmises kasutatakse keskmiselt üle 2/3 biomassi ja heitsoojust aastas. Vähene maagaasi kasutamine võimaldas meil hoida soojuse hinna kuni kaks korda madalama kui piirkondades, kus soojust toodetakse vaid maagaasist,» selgitas Utilitas kontserni juht Priit Koit. «Täiendavate tuuleenergia tootmisvõimsuste rajamine suurendab taastuvenergia osakaalu kogu regioonis ning vähendab fossiilkütuste kasutuse vajadust elektri tootmisel.»

Energiakriisi lahendamiseks on uute taastuvenergia tootmisvõimsuste rajamine ülioluline. Eeldusel, et riik ja kohalikud omavalitsused teevad arendajatega tõhusat koostööd ja kiirendavad planeerimis- ja loamenetlusi, saab Utilitase hinnangul viie aastaga maismaa tuulikute arvu võrreldes praegusega neljakordistada ning rajada meretuulepargid võimsusega 2,7 GW. Selline lisatootmisvõimsus võimaldab Eestil saada elektri netoeksportijaks ning aitab saavutada energiasõltumatuse.

Utilitas on suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõte Eestis ning suurim tuuleenergia tootja Lätis. Ettevõte varustab soojusega enam kui 18 mln m2 hoonete netopinda kaheksas linnas üle Eesti ning osutab kaugjahutuse teenust Tallinnas. Kõik Utilitase kaugkütte- ja jahutussüsteemid on tunnustatud märgistega «Tõhus kaugküte» ja «Tõhus kaugjahutus». Grupi ettevõtted käitavad biomassil töötavaid soojuse ja elektri koostootmisjaamu, katlamaju, tuuleparke ja päikeseelektrijaamu koguvõimsusega 1,3 GW. 2021. aastal tootis Utilitas 2,3 TWh energiat. Utilitas liigub süsinikneutraalsuse poole, rajades piirkonnas uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi ning investeerides päikese- ja tuuleenergiasse. Utilitasel on vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgis.