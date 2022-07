Suures kahjumis Finnair plaanib lennukiparki kärpida

Finnairi tegevjuht Tobi Manner nentis, et lennufirmal tuleb tänavu ilmselt kolmas kahjumiga aasta järjest. «Seetõttu tuleb lennukipargi suurus ümber vaadata ja vähendada Aasia lendude osakaalu,» vahendas Manneri sõnu Yle.

Kuna Aasia-suunalised lennud on Venemaa ülelennukeelu tõttu vähenenud ja selline olukord võib püsida veel aastaid, siis ettevõte ei vaja enam nii palju lennukeid kui varem.

Helsingi Vantaa lennujaam püstitas tänavu juulis küll uued rekordid, kui reisijate arv ööpäevas tõusis üle 35 000 reisija piiri, kuid suvel järsult elavnenud turism pole olnud piisav, et Finnairi kasumlikkust parandada.

Samas on koroonapiirangute kaotamine pärast kahte kodus veedetud suve inimesi reisima pannud ning Finnairi käive kasvas teises kvartalis 550 miljoni euroni. Lennufirma ärikahjum oli aga ikkagi üle 84 miljoni euro.

Kahjumi peamised põhjused on Ukraina sõja mõju lennuliiklusele ja eriti aastavahetusest kahekordistunud kütusehind. Ilma kütuse hinnatõusuta oleks tulemus juba olnud kasumlik, teatas ettevõte.

Manneri sõnul on reisimise taastumine olnud lausa nii kiire, et järsult kasvanud kulusid pole piletihindadesse suudetud üle kanda. «See oli näha ka Finnairi teise kvartali tulemustes,» ütles Manner. «Kütusehinna tõus mõjutab Finnairi valusalt, sest lennufirma on hinnatõusu eest halvasti kaitstud.»