Kõrgõzstan läks Venemaaga täielikult üle rublaarveldustele

«Ainus kaubarühm, mille eest arveldati dollarites, olid kütus ja määrdeained. Sanktsioonide kehtestamise ja SWIFT-süsteemi seiskumise tõttu tekkis maksetega muresid. Otsustati minna üle rublades arveldamisele. Seega võib väita, et kõik arveldused Venemaaga toimuvad rublades,» rääkis Amangeldijev.

Minister lisas, et pärast rublaarveldustele üleminekut hakkas rubla kurss tugevnema, mis mõjutas järelikult ka kütuse hinda.

«Pärast seda, kui läksime üle Vene rublades arveldamisele, tõusis rubla kurss. See tõi kaasa kütuse ja määrdeainete hinna tõusu. Lisaks kallineb diislikütus Venemaal endas,» rääkis Amangeldijev.

Varem, kolmapäeval ütles ta, et Kõrgõzstani naftaäridele plaanitakse anda täiendavat laenu kütuse ja määrdeainete ostmiseks, et muuta turu olukord stabiilseks.

«Nüüd on taas mured seoses rubla tugevnemisega ja Venemaa üleminekuga arveldustele rublades. Seetõttu otsustati ettevõtteid täiendavalt toetada. Raha on kavas eraldada bensiini, diislikütuse ja vedelgaasi ostmiseks,» ütles Amangeldijev.

Ta meenutas, et kevadel said Partner Neft ja Red Petroleum juba kaks miljardit somi (24 miljonit dollarit), mis võimaldas luua 40-päevase kütuse ja määrdeainete varu. Eeldatakse, et nüüd eraldatakse üle ühe miljardi somi.