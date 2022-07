EL plaanib gaasitarbimise 15-protsendilist kärbet juba augustis

Bloombergi andmetel seisab tarbimise vähendamise kava määruses, mille Euroopa Komisjon (EK) kavatseb täna avalikustada. Tarbimist soovitakse vähendada, et majandused tuleksid toime juhul, kui Venemaa oma gaasiekspordi Euroopasse täielikult peatab.

Eelarvevolinik Johannes Hahn ütles teisipäeval, et komisjon eeldab, et Venemaa ei jätka tarneid läbi torujuhtme Nord Stream 1, mis on selle kuu algusest hoolduse tõttu suletud, pärast tööde lõppu enam varasemas mahus. Juba enne hoolduse algust töötas torujuhe umbes 40 protsendi võimsusega.