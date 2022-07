KV.EE: Kasvav elamispindade pakkumiste arv pidurdab hinnatõusu hoo maha

Meeletu aastane hinnatõusumäär on tänavuse kevadega võrreldes mõnevõrra aeglustunud. Hinnatõusu aeglustumise üks põhjus peitub hinnatõusus eneses – hinnad on kasvanud liiga kõrgeks ja mitmed kaubad ja teenused on muutunud paljudele inimestele kättesaamatuks.