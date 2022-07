Telia kasvatas teises kvartalis nii käivet kui kasumit

Ettevõtte juhi Robert Pajose sõnul annab 3,6GHz sagedusoksjonil äsja võidetud sagedusluba võimaluse 5G toel siinse digiühiskonna veelgi kiiremaks arenguks ning uute teenuste tekkeks. «Telial on täna Eesti suurim 5G leviala, sest avasime oma klientidele 5G võrgu juba poolteist aastat tagasi ning oleme selle arendamisega palju tööd ära teinud. Teise kvartali seisuga on meil töös üle 200 5G tugijaama ja 5G telefonide kasutajaid Telia võrgus enam kui 100 000. Uued sagedused võimaldavad võrku edasi laiendada, arendada kasutusjuhte erinevates ärisektorites energiast transpordini ning ühendada asjade interneti ja 5G võimalused,» rääkis Pajos.

Mais sõlmitud koostööleppe kohaselt tarnib ja haldab Telia eelolevatel aastatel AS-ile Tallinna Vesi 25 000 kaugloetavat veearvestit. «Tegemist on ühe meie suurima asjade interneti projektiga ning näeme selles valdkonnas tulevikus suurt potentsiaali. Samuti näeme, et nõudlus küberturbe- ja IT lahenduste järele on viimastel aastatel järjest kasvanud, ettevõtted teadvustavad nende teemade olulisust praeguses keskkonnas ning usaldavad oma IT üha sagedamini väliste ekspertide kätte,» kommenteeris Pajos.