Ukraina ja Venemaa on lähedal kokkuleppele, et lõpetada teraviljaekspordi blokaad

ÜRO juhitud läbirääkimistega kursis olevate inimeste sõnul on Ukraina ja Venemaa lähedal kokkuleppele, et tagada miljonite tonnide ulatuses teravilja ohutu läbisõit läbi Musta mere, kuid nad on endiselt eriarvamusel selles, kuidas tagada sadamate ja laevade turvalisus, kirjutab Finacial Times.