Tehnoloogiasektor palub peaministrilt Vene spetsialistidele erandit

Nende hinnangul töötab IKT sektoris praegu üle tuhande Venemaa talendi. «Paljud nendest talentidest on olukorras, kus nad viibivad siin D-viisa alusel, mis on saadud enne sõja algust, kuid nende elamisloa taotlused lükatakse tagasi. D-viisa alusel riigis viibides ei saa nad enda lastele taotleda ei kooli ega lasteaiakohti, mis omakorda kahjustab laste arenguteed ja paneb talente Eestist lahkuma,» selgitasid tehnoloogiasektori esindajad.

«Samas on suurem osa taotlejaid saanud keelduva otsuse, kuigi isiku riigis viibimise asjaoludes ei ole toimunud mingisuguseid muutusi. Mõnel juhul on vaidemenetluses keelduv otsus ka ümber vaadatud. See tekitab kahtluseid, kas Venemaa Föderatsiooni kodanike viisataotluste läbivaatamine on jätkuvalt sisuline. Samuti on tööandjatel erakordselt raske teha plaane olukorras, kus talendid ei saa olla kindlad, kas ning kui kaua nad Eestis viibida saavad,» märkisid tehnoloogiasektori esindajad.