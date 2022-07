EL plaanib sanktsioonierandit toidukaubandusega seotud Vene pankadele

Kõnealune samm on seotud Aafrika juhtide kriitikaga sanktsioonide negatiivse mõju osas kaubandusele, mis on süvendanud toidupuudust, mis on tingitud peamiselt Venemaa sissetungist Ukrainasse ja Musta mere sadamate blokeerimisest, kirjutab Reuters.

Eelnõu kohaselt võib raha vabastada «pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et need vahendid või majandusressursid on vajalikud põllumajandus- ja toidukaupade, sealhulgas nisu ja väetiste ostmiseks, importimiseks või transpordiks».