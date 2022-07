Oleg Gross on ühes asjas Peep Petersoniga nõus

Tervise- ja tööminister Peep Peterson avaldas eile Äripäeva raadiosaates «Kuum tool» mõtteid maksude muutmise kohta. «Mõtleme selles suunas, et sotsiaalmaks muutub tulumaksutaoliseks ja kolib võib-olla töötaja reale, ja kindlustuskate jookseb siis kõikide tulude pealt,» avas Peterson oma kaarte. Praegu on koalitsioon kokku leppinud, et maksutõusu ei tule, ja seda kinnitas ka Peterson ise, öeldes, et see on arutelu järgmiste valitsuste tarbeks. Samas võimaldaks Petersoni plaan tekitada olukorra, kus ühendatud sotsiaal- ja tulumaksu võib koguda kõikide tulude pealt, kust seda praegu ei tehta, näiteks dividendid või üüritulu. «Midagi taanilikku selles asjas hakkab olema, Taani kogub kõik tulumaksuna ja ei nimeta neid eraldi,» ütles Peterson.