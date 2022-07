Reuters: Venemaa alustab plaanipäraselt gaasieksporti Nord Stream 1 kaudu

Kõnealused allikad, kes kõnelesid Reutersiga küsimuse tundlikkuse tõttu anonüümsuse tingimusel, sõnasid, et torujuhtme töö peaks jätkuma õigeaegselt, kuid gaasivoolud on väiksemad võrreldes selle tootmisvõimsusega, mis on umbes 160 miljonit kuupmeetrit (mcm) päevas.