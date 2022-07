Naftahiiud sõlmisid Alžeerias 4 miljardi dollarise leppe Vene gaasi asendamise nimel

Alžeeria president Abdelmadjid Tebboune, kes võõrustas esmaspäeval Itaalia peaministrit Mario Draghit, ütles, et 25-aastane lepe annab Roomale «märkimisväärses mahus maagaasi».

Lepingu kohaselt on plaanis toota miljard barrelit naftaekvivalenti, seisis Sonatrachi avalduses.

Leping sõlmiti Alžeeria 2019. aasta süsivesinike seaduse alusel, mis lubab toodangu jagamist välispartneritega. Alžeeria opositsioon oli seaduse suhtes ülimalt kriitiline ja see viis meeleavaldusteni riigi loodusvarade mahaparseldamise vastu.

Allikas Alžeeria valitsusest ütles, et Põhja-Aafrka riik suurendab lähipäevil gaasieksporti Itaaliasse nelja miljardi kuupmeetri võrra.

Itaalia ostab suurema osa maagaasist välismaalt. Varasemalt on 45 protsenti sellest tulnud Venemaalt, kuid alates viimase kallaletungist Ukrainale on pööratud pilk Alžeeria poole, mis on olnud suuruselt teine varustaja.