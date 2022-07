Heathrow lennujaam seisab nüüd silmitsi tankijate streigiga

«AFS kuulub täies mahus erakordselt rikastele energiafirmadele, mis on täiesti võimelised andma meie liikmetele korralikku palgatõusu,» ütles Unite'i peasekretär Sharon Graham.

«See on taaskordne näide sellest, kuidas energiafirmad suurendavad kasumit töötajate arvelt.»

Unite märkis, et AFS lükkas tagasi 10-protsendise palgatõusu, samas kui Briti aastane inflatsioonimäär peaks tänavu seda ületama.

Elukalliduse kriis on viinud Suurbritannias streikiderohke suveni. Ehkki osa tööseisakuid on viimasel hetkel leppeni jõudmise järel ära jäetud, on teised endiselt kavas.