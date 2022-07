Tööjõu rentija: tööandjad ei suuda palgasurvet enam kaua taluda

Hoolimata hinnatõusust ja inimeste suurenevast murest tuleviku ees pole tööjõuturul praegu suuri muutusi. Endiselt on paljudes sektorites tööjõupuudus, mida pole leevendanud ka Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenikud.

Finesta juht Heikki Mäki kinnitab, et osa neist on tõesti siin tööle läinud, kuid Eestis valitseb jätkuvalt suur tööjõupuudus. «Takistuseks võib saada keelebarjäär, töökoha kaugus elukohast, mis on tõsine probleem, kui ei ole head ühistranspordiühendust ja võimalust oma autot kasutada. Et Eestisse saabujate hulgas on palju väikeste lastega naisi, kelle mehed jäid sõtta, siis on vaja lasteaiakohti - ei saa ju tööle asuda, kui pole järeltulijat kellegi hoolde jätta.»

Mäki sõnul on tekkinud ka ekslik arvamus, nagu oleks kõik sõja jalust siia tulnud inimesed valmis vastu võtma ükskõik millist tööd, ükskõik kui madala palga eest. «Võimalusel otsivad nad erialast tööd. Ei saa ju eeldada, et kõik siia saabuvad sõjapõgenikud on valmis minema sinna, kus meil on kõige suurem tööjõupuudus - näiteks toitlustusse või tööstusesse. Nii et ka nüüd, kus sõda Ukrainas on kestnud juba viis kuud, ei saa me väita, et sõjapõgenikud on jätnud meie oma inimesed tööta.»

Hinnatõus toob ettevõtetele palgasurve