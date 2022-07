SAS lõpetab 15-päevase streigi

Streigi tõttu on tühistatud tuhandeid lende ning reisijad on seetõttu jäänud välismaale lõksu.

«Lõpuks saame jätkata tavapärast tegevust ja lennutada reisijaid puhkusele ilma takistusteta,» sõnas SASi tegevjuht Anko van der Werff. «Mul on siiralt kahju, et streik on mõjutanud nii paljusid reisijaid.»