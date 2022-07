Vene energiamanipulatsioon surub euro kurssi veel madalamale

Kui viimased paarkümmend aastat oli euro dollarist tugevam, siis tänavune aasta kujuneb ilmselt Euroopa ühisrahale selle 23-aastase ajaloo üheks halvimaks. Uuringufirma MLIV Pulse hiljutine küsitlus näitas, et 792 valuutaturu eksperdist eeldab 69 protsenti, et euro odavneb 0,9 dollarini, ja vaid 16 protsenti julges ennustada, et lähima poole aastaga õnnestub Euroopa majandusel ning koos sellega ka ühisrahal kriisist väljuda, vahendas Bloomberg.