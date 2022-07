Uus tööminister sooviks muuta sotsiaalmaksu tulumaksu taoliseks

Peterson pakkus Äripäeva raadio saates «Kuum tool», et haige- ja töötukassale lisaraha leidmiseks võiks teha maksusüsteemis radikaalseid muudatusi.

«Ennekõike on küsimus selles, et kas me päriselt arvame, et see traditsiooniline töösuhe peab hoidma püsti mõlemad kassad, kui me täna näeme, et teistsuguseid töö vorme on palju peale tulnud?» püstitas Peterson küsimuse.

«Mõtleme selles suunas, et sotsiaalmaks muutub tulumaksu taoliseks ja kolib võib-olla töötaja reale ja kindlustuskate jookseb siis kõikide tulude pealt,» selgitas ta.

Olles varasemalt lubanud selle valitsuse ajal makse mitte tõsta, oleks Petersoni sõnul maksumuudatuse kava eeltöö järgmise valitsuse tarbeks.

«Selge on see, et sellega valitsusse tulla ei saa, aga see on selline pikaajaline taustatöö valmistumaks nendeks otsusteks,» kinnitas Peterson.

Peterson ühtlasi ei välistanud saatejuhi ettepanekut, et ka dividendidele võiks tulla sotsiaalmaks. «Midagi taanilikku selles asjas hakkab olema, Taani kogub kõik tulumaksuna ja ei nimeta neid eraldi,» ütles Peterson.

«Ma tean, et praegu paljud startisid selle jutu pealt ja hävitavaid nooli hakkab tulema,» muheles Peterson.

Dividendide sotsiaalmaksuga maksustamine karistaks julgeid ettevõtteid

SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel sõnas Facebooki vahendusel, et dividendide sotsiaalmaksuga maksustamine oleks erakordselt halb idee.

Peeter Koppel, SEB privaatpanganduse strateeg Foto: Mihkel Maripuu

«Dividende nimelt makstakse kasumilt, mille saamine ei ole teps mitte kindel. Selle saamiseks on võetud riske,» selgitas Koppel.

«Kui keegi neid riske ei võtaks, poleks erinevalt mõningatest arusaamadest kellelegi ka millegist palka maksta. Seega riski võtmist peab karistamisele vastupidiselt hoopis soosima,» ütles Koppel.