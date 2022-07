Energiaagentuur hoiatab: Euroopa pingutustest Vene gaasita talv üle elada ei piisa

Kuid Birol tõdes IEA avaldatud artiklis: «Ainult mitte-Vene allikatest pärit gaasile lootmisest kategooriliselt ei piisa – need tarned ei ole lihtsalt saadaval koguses, mida on vaja Venemaalt saamata jäävate tarnete asendamiseks.»

Euroopa on püüdnud importida rohkem veeldatud maagaasi (LNG), et asendada osa Venemaa gaasist, kuid tankeritelt mahalaadimiseks on piiratud arv terminale ja ka tarned on piiratud.